Covid: Marche, -9 ricoveri in 24ore, 12 in Intensiva (-2)

(ANSA) - ANCONA, 15 MAR - Un calo molto accentuato dei ricoveri per Covid-19 (-9 rispetto a ieri) ha caratterizzato l'ultima giornata nelle Marche: attualmente ci sono 165 persone degenti negli ospedali di cui 12 in Terapia intensiva (-2), 44 in Semintensiva (-1) e 109 in reparti non intensivi (-6); 32 i dimessi. Il tasso di saturazione Covid delle Intensive scende al 4,6% e in Area medica al 15%. In 24ore rilevati 3.271 positivi per un'incidenza che ha superato quota 800 (862,99). Cinque i deceduti, tutti alle prese anche con patologie pregresse; il totale regionale di vittime sale a 3.648.

Nell'ultima giornata sono deceduti una 88enne di Montemarciano (Ancona), due uomini di 92 anni del Maceratese (uno di Tolentino, l'altro di Macerata), un 80enne di Servigliano e un 92enne di Grottazzolina (provincia di Fermo).

Il totale di positivi (isolati più ricoverati) sale a 14.388 (+216) e gli isolamenti domiciliari a 20.823 (+1.190) mentre i guariti/dimessi raggiungono i 333.805 (3.050). Gli ospiti di strutture territoriali sono 133 e 28 in osservazione nei pronto soccorso (tecnicamente non ricoverati). (ANSA).