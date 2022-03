Brucia residui tartufaia e innesca incendio,denunciato da Cc

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 15 MAR - I carabinieri forestali di Castignano e Acquasanta Terme hanno denunciato il presunto responsabile di un incendio boschivo avvenuto lo scorso 11 febbraio in località Scalelle nel Comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno); il rogo, divampato da residui vegetali di ripulitura di una tartufaia e propagato a una zona boscata per tre ettari, ha visto impegnati per le operazioni di spegnimento squadre di vigili del fuoco con mezzi antincendio di terra e un Canadair. I Forestali, giunti tempestivamente sul posto, hanno ispezionato il perimetro dell'incendio ancora in atto e con le fiamme attive; anche grazie all'applicazione della procedura operativa di tecnica investigativa definita "Metodo delle Evidenze Fisiche" (Mef) sono riusciti a individuare il punto d'innesco del rogo e a risalire al presunto responsabile dell'incendio, individuato in un tartuficoltore della zona, intento in lavori di ripulitura della propria tartufaia.

L'evento ha avuto origine dall'abbruciamento di alcuni cumuli di residui vegetali provenienti dalla ripulitura della tartufaia e si è poi propagato alla zona boscata confinante, interessando una superficie di circa tre ettari, senza fortunatamente causare danni gravi e permanenti alle piante arboree. Il Metodo delle Evidenze Fisiche è una metodologia d'indagine tecnico-scientifica che studia le "tracce" ed i "segni" lasciati dal passaggio del fuoco sulle piante e sul terreno percorso dall'incendio. Tali informazioni permettono di ricostruire l'evoluzione e il percorso di un incendio forestale e determinarne conseguentemente il punto d'origine, così da poterne classificare la causa e ricostruire l'evoluzione spazio-temporale. (ANSA).