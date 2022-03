Covid: nelle Marche 174 ricoveri (+2), tre decessi

(ANSA) - ANCONA, 14 MAR - Lieve aumento dei ricoveri legati al covid nelle Marche, arrivati a 174, due più di ieri, di cui 14 in terapia intensiva (+1), 45 in semi intensiva (invariato su ieri), 115 in reparti non intensivi (+1), secondo i dati della Regione Marche, che danno conto anche di 11 dimessi nelle ultime 24 ore. Ci sono stati tre decessi, che fanno salire il totale a 3.643 dall'inizio della pandemia. Sono morti un uomo e 2 donne, di età compresa tra 88 e 98 anni, tutti con patologie pregresse.

Sono 21 le persone in osservazione nei pronto soccorso, 130 gli ospiti di strutture territoriali a Campofilone, Galantara, Macerata Feltria, Ripatransone. I positivi alla data di oggi sono 14.172 tra ricoverati e isolamenti, le persone in quarantena o isolamento domiciliare 19.633, di cui 784 sintomatici. I guariti salgono a 330.755. (ANSA).