A Fano primo sportello ascolto LGBTQIA+ e trans-femminista

(ANSA) - FANO, 14 MAR - Uno spazio di ascolto e sostegno per tutte le necessità delle comunità LGBTQIA+ e trans-femminista per la comunità fanese e di tutto il territorio. Su stimolo dell'assessorato alle Pari opportunità del Comune di Fano nasce al Paricentro "Rainbow Hub", il primo sportello contro ogni forma di discriminazione LGBTQIA+. Il Progetto, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, ha ottenuto il finanziamento dall'Unar-Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Soggetto capofila è la Cooss Marche, in partenariato con Comune di Fano, Labirinto, Arcigay Agorà Pesaro e Comunitas Ancona.

"Ci vogliamo da sempre contraddistinguere nell'agire - ha detto il sindaco Massimo Seri - e la lotta ad ogni forma di discriminazione è per noi un impegno concreto. La nostra comunità è unita e coesa, tanto che oggi in virtù di questo nuovo spazio di ascolto e supporto rafforza la sua identità e la sua attenzione verso tutti. In questa lotta servono due azioni concrete: la prima è culturale per promuovere una nuova educazione verso il rispetto, la seconda è relativa all'intervento verso questo bisogno di assistenza e supporto, e per noi questo è un valore aggiunto".

Lo sportello "potrà contare su 3 psicologi e 2 consulenti legali - ha spiegato Filippo Maria Triccoli, Project Manager Cooss Marche e Coordinatore del progetto -. Inoltre, andremo anche a supportare le vittime di discriminazioni sotto il profilo dei temi abitativi qualora vengano estromessi dai propri nuclei abitativi. Sarà attiva anche la linea telefonica h24 a supporto delle vittime di violenza omolesbotransfobica. Ci occuperemo anche dell'inserimento professionale, individuando quelle realtà aziendali che non applicano vincoli nei confronti della comunità LGBTQIA+". (ANSA).