Covid: sale incidenza nelle Marche, +2.099 casi

(ANSA) - ANCONA, 13 MAR - Torna a salire, in modo netto, nelle Marche il tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti, che arriva nelle ultime 24 ore a 791,46 (ieri 752,36), con 2.099 nuovi casi covid rilevati. Secondo i dati dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale, i positivi sono il 41,8% dei 5.019 tamponi del percorso diagnostico su 10.364 tamponi analizzati complessivamente. I soggetti con sintomi sono 389, i contatti stretti di casi positivi 593, i contatti domestici 525, i positivi in setting scolastico formativo 8, i contatti in ambiente di vita socialità 6, i casi emersi dallo screening sanitario 2. Per 554 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici. La provincia di Ancona sfiora i 600 nuovi casi (595), seguita da Macerata con 461, Ascoli Piceno con 367, Fermo e Pesaro Urbino con 301 casi rispettivamente, oltre a 74 casi fuori regione. Il contagio interessa soprattutto le fasce di età 25-44 anni con 540 casi, 45-59 anni con 479, 60-69 anni con 199 casi. C'è poi la fascia 6-10 anni con 151 casi. (ANSA).