Scuola: nuovo laboratorio di automazione 4.0 Its Fabriano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 12 MAR - Francesco Merloni, Presidente onorario del Gruppo Ariston e Presidente della Fondazione Aristide Merloni, ha tagliato il nastro del nuovo laboratorio di automazione 4.0 dell'Its Fabriano (Ancona), in via Buozzi. Presente, fra gli altri, anche l'assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi. Aperte le porte dell'innovativo laboratorio didattico dedicato all'automazione industriale, realizzato con il sostegno della Fondazione Aristide Merloni che si è concretizzato nello sviluppo di due percorsi formativi altamente focalizzati sulle tecnologie 4.0. "Per la prima volta in assoluto sarà possibile visitare l'innovativo laboratorio didattico dove i futuri tecnici sviluppano competenze nella programmazione, gestione e manutenzione di macchine e sistemi della 'Fabbrica del futuro' - ha detto durante la cerimonia di inaugurazione il preside dell'Its Giancarlo Marcelli -. La didattica tecnico-pratica e il lavoro in squadra permettono agli studenti di acquisire anche quell'autonomia professionale che le imprese del territorio ricercano in fase di assunzione". Il laboratorio è composto da un'isola robotica e 24 postazioni didattiche di programmazione PLC e HMI, gestione moduli di azionamento asincroni e brushless, sensoristica tradizionale e avanzata. "Apparecchiature e strumenti che gli studenti trovano nelle aziende durante lo stage o al momento del loro ingresso nel mondo del lavoro", è stato evidenziato. Al tempo stesso, "il laboratorio diventa una risorsa per le aziende del territorio nella formazione e nell'aggiornamento tecnico dei propri dipendenti. In questo modo l'Its Fabriano diventa la Scuola delle Imprese, dove gli studenti imparano il mestiere sul campo e le imprese formano ad hoc i loro tecnici specializzati", ha concluso Marcelli. (ANSA).