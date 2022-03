Palazzo Leopardi a lume di candela come ai tempi di Giacomo

(ANSA) - RECANATI, 12 MAR - Il 'paterno ostello' di Giacomo Leopardi nella stessa atmosfera vissuta dal Poeta nell'800 per le visite guidate a lume di candela a Palazzo Leopardi a Recanati, ieri,11 marzo, nell'ambito dell'iniziativa 'M'illumino di meno', dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar Rai Radio 2. "Siamo vicini agli importanti temi di sensibilizzazione promossi da Caterpillar di Rai Radio2 -- ha affermato la contessa Olimpia Leopardi, discendente del Poeta - un'occasione che ci ha anche offerto la possibilità di apprezzare i luoghi della gioventù cari al Poeta, nella stessa atmosfera in cui lui li ha vissuti.

E' stato emozionante vivere queste suggestioni nelle stanze che tanto hanno ispirato la poetica del giovane Leopardi.

Un'esperienza affascinante con un importante messaggio sociale che, visto l'entusiasmo con cui è stata accolta, contiamo di ripetere presto".

La visita a lume di candela si è snodata tra le antiche sale della Biblioteca, è proseguita poi nel piano nobile del palazzo, seguendo il nuovo percorso "Ove abitai fanciullo" che a distanza di 200 anni ha svelato al pubblico per la prima volta gli appartamenti privati di Giacomo Leopardi. Il tutto accompagnato dalla lettura dei versi de 'Le ricordanze', pieni di riferimenti ai luoghi della sua giovinezza all'interno del palazzo: tra le "sale antiche" e le "ampie finestre"; le "dipinte mura" e i "figurati armenti", fino al "paterno giardino" e alle stanze private di Giacomo, dove a lume di candela osservava le "vaghe stelle dell'Orsa". (ANSA).