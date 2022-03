Ok Unione Marca Camerino a progetto riforestazione

(ANSA) - CAMERINO, 12 MAR - Approvato all'unanimità dall'Unione Montana Marca di Camerino il progetto preliminare di riforestazione per le compensazioni ambientali a seguito dei lavori per la terza corsia nel tratto dell'A14 Cattolica-Porto Sant'Elpidio. "Registriamo l'adesione al progetto di tutti i Comuni, compreso Camerino" sottolinea il presidente dell'Unione, Alessandro Gentilucci, ringraziando il commissario prefettizio, dott. Paolo De Biagi, "per la disponibilità dimostrata. È un ulteriore passo insieme sulla strada della sostenibilità del territorio, un intervento di riforestazione che servirà ad assorbire CO2 in linea con quelli che sono gli obiettivi del Piano nazionale di riduzione di gas serra in adempimento al protocollo di Kyoto. Anche dal nostro territorio dunque - sottolinea Gentilucci - un segnale forte, condiviso, al tema della salvaguardia ambientale". L'importo messo a disposizione da Autostrade per l'Italia per finanziare gli interventi è di 440mila euro. (ANSA).