Incendi: a fuoco appartamento a Montemarciano

(ANSA) - MONTEMARCIANO, 12 MAR - Un incendio è divampato nella tarda mattinata a Montemarciano in un appartamento in piazza delle Regioni, dove i residenti stavano spostando dei mobili. L'allarme è scattato quando marito e moglie si sono accorti del fumo proveniente da un elettrodomestico che poi ha preso fuoco. In pochi istanti le fiamme si sono diffuse ai mobili della stanza: visto che non era possibile spegnere l'incendio, i due sono usciti dall'abitazione al primo piano di una palazzina, portando via anche gli animali domestici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Senigallia e Ancona, ma anche la polizia locale e i carabinieri per agevolare le operazioni di spegnimento del rogo. L'appartamento è inagibile e gli occupanti dell'appartamento sono stati evacuati per motivi di sicurezza, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le operazioni sono proseguite con la messa in sicurezza dell'edificio e la bonifica delle aree interessate.

(ANSA).