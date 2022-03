Musica: Orchestra Popolare Italiana alle Muse di Ancona 13/3

(ANSA) - ANCONA, 11 MAR - Arriva al teatro delle Muse di Ancona il 13 marzo prossimo (solo platea, alle ore 18:00) l'Orchestra Popolare Italiana col suo corpo di ballo per esibirsi in un concerto dedicato ai canti della tradizione contadina marchigiana. L'originale proposta, intitolata 'Io de canzoni ne so 'n sacco', rientra nella centesima stagione degli Amici della Musica 'Guido Michelli', ed è affidata alla direzione di Ambrogio Sparagna, anche all'organetto, fondatore nel 2007 del noto gruppo musicale, che annovera strumentisti provenienti da tutte le regioni italiane allo scopo di promuovere e valorizzare il repertorio della musica popolare italiana. Allievo del famoso antropologo ed etnomusicologo Diego Carpitella, con cui ha realizzato numerose campagne di rilevamento sulle tradizioni musicali dell'Italia centrale e meridionale, Sparagna è anche maestro concertatore del Festival La Notte della Taranta. Ha collaborato, tra gli altri, con cantautori del calibro di Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Ron e Simone Cristicchi. I suoi musicisti sono in grado di suonare strumenti tipici come zampogne, ciaramelle, organetti, tamburelli, mandolini, violini, chitarre battenti, ghironde, lire, arpicelle, conchiglie ed altri cosiddetti minori. "Ho cominciato a frequentare le terre marchigiane - racconta l'artista - sin dalla metà degli anni Settanta, quando la mia passione per l'organetto mi condusse a Recanati dalla famiglia Castagnari. Fu un incontro straordinario perché questi 'organettai' mi accolsero nel loro fantastico laboratorio con un entusiasmo che ancora mi commuove. Nel tempo ho scoperto la ricchezza musicale di questa regione che da allora mi è diventata familiare. Più mi addentravo nel cuore di questa terra, più mi colpiva la varietà delle lingue dialettali della poesia popolare locale: un corpus ricco ed omogeneo di grande intensità". (ANSA).