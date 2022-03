Covid: nelle Marche incidenza sale a 753,+1.528 nuovi casi

(ANSA) - ANCONA, 11 MAR - Continua a salire, ormai per il settimo giorno consecutivo, l'incidenza del covid su 100mila abitanti nelle Marche, arrivata a 753,76 (ieri 752,03) con 1.528 nuovi casi registrati nell'ultima giornata. Positivo il 41,4% dei 3.687 tamponi esaminati nel percorso diagnostico su 4.038 tamponi complessivi. I soggetti con sintomi sono 308, i contatti stretti di casi positivi 421, i contatti domestici 401, i positivi in setting scolastico/formativo 28, i contatti in setting lavorativo 5, i contatti in ambiente di vita/socialità 3.

La provincia di Ancona resta quella con il maggiore numero di casi, 404, seguita da Macerata con 303, Ascoli Piceno con 261, Pesaro Urbino con 228, Fermo con 199, oltre a 73 casi fuori regione. I contagi circolano in particolare nelle fasce di età 25-44 anni, con 376 casi, 45-59 con 355 casi, 60-69 anni con 158 casi. (ANSA).