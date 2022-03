Corte Conti: 'Marche sane, ma non senza criticità'

(ANSA) - ANCONA, 11 MAR - "Una amministrazione e un tessuto economico sostanzialmente sani ma non privi di criticità che derivano più da comportamenti individuali che da fenomeni criminali organizzati". E' il quadro delineato dal procuratore regionale della Corte dei Conti delle Marche Alessandra Pomponio nella sua relazione durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 della Corte dei Conti. Inaugurazione tornata ad essere in presenza dopo 2 anni di pandemia e durante la quale si è parlato a più riprese del Pnrr, la nuova sfida per l'Italia che richiede il raggiungimento di obiettivi in tempi prefissati e sul quale secondo Pomponio bisogna tenere l'attenzione alta. "Non può dubitarsi che anche la Corte dei Conti sia chiamata ad offrire il proprio contributo, come peraltro è sempre accaduto nella secolare storia del giudice contabile" ha detto la presidente della sezione giurisdizionale Luisa Motolese. Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente della sezione regionale di controllo Vincenzo Palomba, che ha ricordato che con il Pnrr sono richiesti non solo l'equilibrio dei conti, ma anche la verifica della "tempestività e della qualità dei risultati". Oggi i magistrati contabili hanno tracciato un bilancio dell'attività svolta nel 2021 nonostante la pandemia tra lavoro agile e udienze da remoto: 35 udienze collegiali (in presenza e da remoto) di trattazione di 149 giudizi, in relazione ai quali sono state pronunciate 73 sentenze, di cui 20 in materia di responsabilità, 48 in materia di giudizi di conto e 5 in materia di giudizi per resa di conto, nonché 35 ordinanze istruttorie. (ANSA).