Pergola rappresenta le Marche al Borgo di Borghi

(ANSA) - ANCONA, 10 MAR - È Pergola a rappresentare le Marche nella gara Il Borgo dei Borghi, giunta alla nona edizione.

Domenica 13 marzo, all'interno del programma Kilimangiaro, condotto da Camilla Raznovich, in onda dalle 17:15 alle 19:00 su Rai3, sarà trasmesso il borgo di Pergola, unico rappresentante delle Marche. Per la città dei Bronzi dorati una vetrina straordinaria. "In questa edizione - spiega la sindaca Simona Guidarelli - Pergola ha l'onore di partecipare in rappresentanza dell'intera regione Marche. Una magnifica opportunità per la nostra città ma anche un'importante occasione di visibilità per tutto il territorio, considerato il successo che tutti gli anni riscuote questa sfida. Per questi motivi invito tutti a sostenere il nostro borgo e a votarlo". Soddisfatta l'assessora al turismo Sabrina Santelli: "Il grande lavoro di squadra fatto in questi anni è stato molto importante. Non ci siamo mai fermati, nemmeno durante il lockdown. Un'opera di promozione turistica a 360 gradi che sta dando i suoi frutti e attira l'attenzione nazionale, come in occasione della presentazione del meraviglioso video 'Pergola le semplici magie di uno dei borghi d'Italia' che ha riscosso un notevole successo ed è stato condiviso anche dai canali social dell'associazione I Borghi più belli d'Italia". Dalle ore 18.40 di domenica sarà possibile votare nel sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/ dove è pubblicata e resa raggiungibile una pagina di presentazione dei 20 borghi in concorso. La pagina invita gli utenti a votare il proprio borgo preferito. La votazione viene chiusa domenica 3 aprile alle 23.59. La modalità di votazione è semplice. Si potrà esprimere un voto al giorno da ogni propria mail per una sola preferenza. Coloro i quali sono già in possesso di credenziali Raiplay possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l'autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay indicando username, password ed indirizzo e-mail di riferimento. Il voto via rete è gratuito. A sostegno di Pergola anche dei personaggi noti, marchigiani doc, che verranno svelati nei prossimi giorni. (ANSA).