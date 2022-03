Ciclismo: Tirreno-Adriatico nelle Marche in 'cratere' piceno

Prima toccata nelle Marche per la Tirreno-Adriatico 2022 con la 4/a tappa (202 km) che parte dell'Umbria (Cascata delle Marmore) e raggiunge Bellante (Teramo), attraversando il Piceno e in particolare le zone del 'cratere' sismico. 'L'ingresso' nelle Marche nella zona di Pescara del Tronto e Trisungo (frazioni di Arquata del Tronto distrutta dal sisma del 2016), per attraversare Acquasanta Terme, Roccafluvione, arrivare ad Ascoli, a Maltignano e Folignano, sempre nella stessa provincia, prima di raggiungere Sant'Egidio alla Vibrata in territorio abruzzese.

Domani quinta tappa (155 km) che porta da Sefro (Macerata) a Fermo. Si parte da Sefro, nel cratere, per poi toccare centri del Maceratese tra cui San Severino Marche, Cingoli, Treia, Pollenza, Piediripa, Monte San Giusto. Nel Fermano passaggio a Monte Urano, Sant'Elpidio a Mare, Lido Tre Archi di Fermo, Capodarco e Fermo. Il 12 marzo la Tirreno-Adriatico attraverserà il Pesarese con la sesta tappa da Apecchio a Carpegna (213 km), che raggiungerà i 1.367 mt del Monte Carpegna. Nel percorso il gruppone passerà ad Apecchio, Piobbico, Fermignano, Fossombrone, Cartoceto, Mombaroccio, Urbino, Lunano, Frontino prima di arrivare al Carpegna e poi scendere nell'omonima cittadina a 746 mt slm. Infine, domenica prossima, la carovana affronterà la settima e ultima tappa (159 km) con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). I ciclisti transiteranno in vari centri tra cui Pagliare, Castel di Lama, Offida, Castignano, Montalto delle Marche, Cossignano, Ripatransone, Grottammare per poi completare la tappa e corsa con il circuito che comprende Porto d'Ascoli e San Benedetto del Tronto. (ANSA).