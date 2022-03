Covid: Marche, 1.748 casi in 24 ore, incidenza torna sopra 700

Prosegue nelle Marche il rialzo di incidenza di casi di coronavirus ogni 100mila abitanti, seppure in maniera non brusca: nel giro di cinque giorni si è riportata sopra quota 700 (da 584,38 a 703,07) dopo i 1.748 casi rilevati nell'ultima giornata. Lo fa sapere la Regione. Nella settimana prima inversione di tendenza nella rilevazione dei nuovi positivi Sars-CoV-2: +11%, da 9.484 casi/settimana a 10.556 casi/settimana.

Nell'ultima giornata si è abbassata la percentuale di positivi tra i tamponi del percorso diagnostico (38,8% su 4.500); in tutto eseguiti 6.046 tra cui 1.546 nel percorso guariti. I sintomatici sono 319; i casi comprendono 524 contatti stretti di positivi, 466 contatti domestici, 28 in ambiente di scuola/formazione, 5 ambiente di vita/socialità, 3 in setting lavorativo, uno ciascuno in setting assistenziale e sanitario.

La provincia di Ancona ha registrato 522 positivi; a seguire, sempre a livello provinciale, Macerata (366), Pesaro Urbino (309), Ascoli Piceno (290) e Fermo (200); 91 i casi da fuori regione. Tra le fasce d'età è sempre quella tra i 25 e 44 anni a far rilevare il numero più alto di contagi (469), seguita da 45-59 anni (379), 60-69 anni (149), 19-24 anni (148) e 14-18 anni (147). (ANSA).