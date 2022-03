Covid: 188 ricoveri nelle Marche (+1), nessun decesso

(ANSA) - ANCONA, 09 MAR - Cresce, sia pure di una sola unità, il numero dei ricoveri legati al Covid negli ospedali delle Marche, arrivati nell'ultima giornata a 188 (+1 su ieri), di cui in terapia intensiva 17 (invariato su ieri), in semi-intensiva 41 (-3), in reparti non intensivi 130 (+ 4 su ieri), a fronte di 19 dimessi, secondo i dati della Regione Marche.

Sono 1.748 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore, accompagnati da un rialzo di incidenza di casi di coronavirus ogni 100mila abitanti, seppure in maniera non brusca: nel giro di cinque giorni si è riportata sopra quota 700 (da 584,38 a 703,07). Non ci sono stati nuovi decessi e il totale resta quindi fermo a 3.624. Ci sono 22 persone in osservazione nei pronto soccorso e 130 ospiti in strutture residenziali a Campofilone, Galantara, Macerata Feltria e Ripatransone. I positivi alla data di oggi sono 14.283 (tra ricoverati e in isolamento), le persone in quarantena o in isolamento domiciliare 16.946, di cui 778 con sintomi. I dimessi/guariti salgono a 322.725 dall'inizio della pandemia. (ANSA).