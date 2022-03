Ucraina: 15 persone ad Ascoli, donne e figli da zone guerra

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 08 MAR - E' arrivato questa mattina ad Ascoli Piceno un gruppo di donne provenienti dall'Ucraina insieme ai loro figli. Saranno ospitate in abitazioni messe a disposizione da un ascolano. In tutto si tratta di 15 persone, che sono state accolte al loro arrivo a piazza Immacolata dal sindaco Marco Fioravanti e da volontari della Protezione civile. "Hanno affrontato un lungo viaggio per portare in salvo i loro bambini, mentre uomini, mariti e compagni sono rimasti nel loro Paese. La nostra città le accoglie a braccia aperte" commenta Fioravanti.

Per il primo cittadino ascolano queste donne sono un esempio, a maggior ragione oggi che si celebra l'8 Marzo. "Le donne sostengono la metà del cielo. In questo 8 marzo dedicato a tutte le donne - ha detto - un pensiero va a coloro che stanno abbandonando le loro case per fuggire dalla guerra. A queste grandi donne, ma più in generale a tutti coloro che stanno affrontando questa drammatica situazione, va il mio pensiero".

Il Comune di Ascoli ricorda che per le segnalazioni di offerta/richiesta e per qualsiasi esigenza riguardante l'emergenza in Ucraina è possibile rivolgersi al Centro d'ascolto della Caritas (351 5579225) e ai Servizi sociali del Comune (0736 298512); è attiva anche la mail emergenzaucraina.ap@gmail.com (ANSA).