Sanità: Marche, quota medici continuità da 23 a 30 euro ora

(ANSA) - ANCONA, 08 MAR - Per i medici di continuità assistenziali un incremento della quota da 23,39 euro del compenso base a 30 euro l'ora in caso di copertura di una sede scoperta e fino a 40 euro in caso di copertura di più sedi scoperte; sperimentazione a livello di area vasta di un modello di rete Hub (h24) e Spoke (h16) con sedi principali in raccordo e a servizio di sedi secondarie per garantire assistenza a tutti seguendo l'orientamento del nuovo Accordo collettivo nazionale in corso di firma. Lo prevede l'accordo per una maggiore flessibilità e integrazione con Medicina Generale e Emergenza-Urgenza 118 per ottimizzare le risorse e migliorare il servizio. E' stato approvato ieri dalla giunta regionale con i Medici di Medicina Generale per Misure Straordinarie per garantire la continuità assistenziale. Oggi è stato presentato in Regione, dall'assessore Filippo Saltamartini, alla presenza di Nadia Storti (direttrice Generale Asur Marche), Massimo Magi (segretario Regionale Fimmg) e Fabrizio Valeri (segretario regionale Snami).

Si tratta, osserva la Regione, di un "provvedimento atteso da tempo dai medici di continuità assistenziale per risolvere le problematiche di carenza di personale e di copertura delle sedi". L'incremento della quota oraria per le 'guardie mediche' - in molte occasioni giovani che si spostano con propri mezzi e, a volte, di notte - è una remunerazione di attività aggiuntive legate all'ampliamento degli ambiti. Verrà fatta una rendicontazione dall'Asur e rappresenta anche un incentivo per i giovani medici per dedicarsi a questo tipo di assistenza.

"Vengono fornite - spiega la Regione - anche indicazioni per remunerare i vaccini anti Covid-19 eseguiti dai medici di continuità assistenziale nelle stesse modalità garantite ai Medici 'generici (6,16 euro più integrazione contributiva). Si avvierà un percorso di accordi aziendali in ogni Area Vasta per attuare l'accordo in base alle carenze che ogni territorio registra. (ANSA).