Droga: 1,5 kg hascisc e mezz'etto ecstasy, arrestato 20enne

Un giovane poco più che 20enne, incensurato, trovato con oltre 1,5 kg di hascisc e oltre mezzo etto di ecstasy. I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona lo hanno colto in flagranza subito dopo aver fatto "il pieno" delle droghe dal proprio fornitore per lo spaccio nelle piazze anconetane a coetanei e non solo. Gli uomini e le donne della Sezione Antidroga della Questura di Ancona lo hanno pedinato per lungo tempo e oggi, dopo l'ennesimo appostamento, lo hanno fermato sotto casa della nonna (estranea al fatto) dove il presunto pusher, convinto di non destare sospetto, aveva pensato di stabilire la base operativa dove confezionare, stoccare e occultare la droga. Su disposizione della Procura di Ancona il giovane è stato trasferito nel carcere anconetano di Montacuto.

Nonostante la sua residenza ufficiale fosse altrove, il giovane utilizzava la casa dell'anziana nonna, pensando che nessuno avrebbe mai sospettato di nulla. Da tempo gli agenti aspettavano che il ragazzo si rifornisse. Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti hanno fatto irruzione in casa rinvenendo molta droga e, dentro lo zaino appena appoggiato sul letto, c'erano 16 panetti di hascisc e numerosi pezzi di ecstasy nascosto, insieme a due bilancini di precisione per pesare e confezionare droghe, e numerosi ritagli in cellophane preparati per le 'dosi'. (ANSA).