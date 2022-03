8 marzo: sindaco Pesaro, "pensiero città a donne ucraine"

"A tutte le donne ucraine che stanno vivendo questa terribile tragedia". Il pensiero del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, in occasione della Giornata internazionale della donna, va alle mamme, mogli, figlie che stanno scappando dalla guerra: "la città sta facendo di tutto per accogliere le persone che arrivano qui, continueremo a fare il massimo per far sentire tutta la nostra vicinanza alla cittadinanza ucraina".

Tra le tante le iniziative organizzate in occasione dell'8 marzo anche la passeggiata tra le vie del centro e mare "Donne in cammino", promosso da Stella Scarpa e Movens alla quale, oltre al sindaco, hanno preso parte anche l'assessore allo Sport Mila Della Dora e l'assessore alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci. "Le donne fanno cose straordinarie: sono coraggiose, competenti, tenaci, innovative. Ogni anno l'otto marzo - continua il sindaco - deve rappresentare un passo in avanti dal punto di vista dell'affermazione dei loro diritti e della parità di genere. Negli anni sono stati aggiunti piccoli tasselli in questa direzione, ma purtroppo il maschilismo è ancora ben radicato nella nostra società. Per questo è importante continuare a celebrare questo giorno, ed è bene che lo facciano soprattutto gli uomini". (ANSA).