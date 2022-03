8 marzo: Ancona, iniziativa Polizia contro violenza genere

La Polizia di Stato della Provincia di Ancona, nella giornata internazionale della Donna, contro ogni abuso ed aggressione, celebra La ricorrenza ad Ancona con una serie di iniziative che rientrano nella campagna permanente " Questo non è amore" . La Giornata è dedicata alle Donne Ucraine, ed in generale a tutte le vittime di violenze, cui le istituzioni in questo momento di crisi umanitaria, devono ancora più vicinanza. E la Polizia di Stato è presente accanto alle Donne quotidianamente, come dimostrano i dati numerici. Dal primo gennaio 2021 ad oggi 26 gli ammonimenti emessi dal Questore di Ancona, su istruttoria della Divisione Anticrimine guidata dalla dirigente dott.ssa Marina Pepe, come misure di prevenzione, volti a scongiurare il reiterarsi di condotte di violenza o sopruso, a tutela di donne molestate e perseguitate.

Donne che si rivolgono alla Polizia di Stato per uscire da una situazione di angoscia e terrore e riprendono in mano le redini della loro vita.

Oggi pomeriggio dalle ore 16 il personale della Polizia di Stato presente in Piazza Roma e Corso Garibaldi, per sensibilizzare la cittadinanza contro la violenza di genere e le donne in particolare a reagire ai pericoli di relazioni affettive controllanti e pericolose. Distribuiti appositi opuscoli ideati dalla Direzione Centrale Anticrimine per contrastare il fenomeno della violenza di genere. "La ricorrenza dell'8 marzo - afferma il questore Cesare Capocasa - è dedicata a tutte le Donne che soffrono a causa della violenza, della sopraffazione, delle guerre. In questo drammatico momento il pensiero è rivolto in particolare alle Donne Ucraine, che nel loro paese rischiano ogni istante la vita". (ANSA).