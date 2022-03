8 marzo: Acquaroli, pensiero ucraine e altre donne in guerra

Oggi, nella Giornata della Festa della Donna, il mio pensiero va a tutte le donne che lottano e che si impegnano per una società equa e giusta, alle donne colonne portanti della famiglia e della comunità". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli dedicando il proprio messaggio anche "a tutte le donne che ancora subiscono sopraffazioni e violenze, e in questo momento difficile, alle donne ucraine e a tutte le donne nel mondo che si trovano al centro di un conflitto. Insieme, tutti i cittadini, - auspica il presidente - devono impegnarsi per combattere ogni discriminazione che penalizza ancora le donne in tanti, troppi, settori". (ANSA).