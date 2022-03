Covid: Jesi, da 1/o paziente 4 marzo 2020 a 100 assistiti

(ANSA) - JESI, 07 MAR - Il 4 marzo 2020 veniva ricoverato il primo paziente Covid positivo presso la terapia intensiva dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Lo ricorda la dirigente medica del nosocomio, Sonia Bacelli, in una lettera aperta che celebra il grande sforzo del personale nei due anni di epidemia.

"Nei giorni successivi, dal 7 al 22 marzo, - scrive Bacelli - per rispondere al progressivo afflusso di pazienti con patologia Covid, vennero attivati cinque reparti Covid per un totale di 100 posti letto (di cui 18 di terapia semintensiva e 15 di terapia intensiva) e due sedi di Pronto Soccorso, realtà assistenziali che hanno reso il 'Carlo Urbani' la struttura Asur che ha accolto per varie settimane il maggior numero di degenti Covid positivi".

"Da allora - prosegue - sembrano passati molto più di due anni per l'incredibile impegno che il "Carlo Urbani" ebbe e continuò a sostenere, ma il ricordo è sempre particolarmente vivo sia per la drammaticità del momento iniziale sia per le successive fasi pandemiche affrontate, sia perché, anche se con numeri notevolmente ridotti, la struttura rimane uno dei capisaldi a livello regionale nella lotta alla pandemia Covid".

"Nessun atto di eroismo né enfatici ruoli da trincea, - afferma ancora - ma certamente il 'Carlo Urbani' ha onorato il dovere richiesto dalla complessità del momento che si stava vivendo, consentendo alla struttura ospedaliera di non perdere il controllo della situazione", scrive la Bacelli, che conclude: "Chiamarsi "Carlo Urbani" richiede la consapevolezza del grande onore, ma anche del grande onere, insiti nel proprio nome. In ogni fase della pandemia, il valore aggiunto emerso è risultato legato ad una riscoperta di valori comuni, ad una coesione del gruppo, ad un forte senso di appartenenza alla struttura".

