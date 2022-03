Ucraina: Caldarola,due abitazione e un container a rifugiati

(ANSA) - CALDAROLA, 06 MAR - Due appartamenti e una struttura container a Caldarola, nel 'cratere' sismico maceratese, saranno destinati ad ospitare temporaneamente nuclei familiari di profughi provenienti dall'Ucraina. Lo annuncia il sindaco Luca Maria Giuseppetti. "Il nostro Comune, che non dimentica gli straordinari atti di solidarietà ricevuti da tanti in occasione degli eventi sismici del 2016, - spiega - è intenzionato a porre in essere ogni misura possibile per aiutare il popolo ucraino, oggi colpito dalle tragiche conseguenze del conflitto in atto".

"Con questo animo, è stata prontamente effettuata una verifica sulle strutture immobiliari che potrebbero essere destinate temporaneamente ad ospitare nuclei familiari che siano bisognevoli di ricovero. E' conseguentemente emersa - riferisce il sindaco - la possibilità di destinare due appartamenti di proprietà dell'Enel, di circa 120 mq ognuno, entrambi ubicati a Caldarola, in località Valcimarra (uno dei quali già destinato all'accoglienza dei profughi afgani, ma allo stato inutilizzato), dotati di arredi ed idonei ad accogliere cadauno un nucleo familiare di sei persone , oltre a un container, vicino all'area produttiva del paese, di circa 60 mq, anch'esso dotato di mobili, cucina, due bagni e due camere, capace di fornire confacente alloggio ad un nucleo familiare di quattro persone".

Il Sindaco ha indirizzato oggi al Prefetto di Macerata una lettera, nella quale si formalizza la piena disponibilità del Comune per l'immediato utilizzo in favore degli esuli ucraini, delle strutture, con le modalità che saranno indicate. (ANSA).