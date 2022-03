Ucraina: Ascoli, tavolo e nucleo pronto intervento per aiuti

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 06 MAR - Il Comune e la Diocesi di Ascoli Piceno, in stretta sinergia con le associazioni del Tavolo delle Povertà, in collaborazione con le Autorità preposte e la Fondazione di Ascoli Piceno hanno istituito un tavolo di aiuto alla popolazione Ucraina. A partire da domani si provvederà ad effettuare una "mappatura" del territorio raccogliendo le disponibilità di alloggi, indicando il numero di posti e l'eventuale tempo di accoglienza, da parte di privati, enti, aziende associazioni.

Ci si occuperà, fanno sapere Comune e Diocesi, anche di raccogliere le eventuali richieste di accoglienza che dovessero pervenire dai canali diversi da quelli istituzionali. Per le segnalazioni di offerta/richiesta e per qualsiasi esigenza riguardante l'emergenza è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 14:00 ai seguenti numeri di telefono: Centro d'ascolto della Caritas 351 5579225, Servizi Sociali del Comune di Ascoli 0736298512. E' attiva anche la mail emergenzaucraina.ap@gmail.com. Sarà altresì costituito un nucleo di pronto intervento che si occuperà di coordinare in modo unitario gli interventi a favore della popolazione, ivi compresa l'accoglienza diffusa. (ANSA).