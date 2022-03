Terremoto: riapre stazione sci a Frontignano di Ussita

È stata inaugurata la ripartenza della stazione sciistica di Frontignano di Ussita (Macerata) dopo oltre 5 anni dal terremoto del 2016 che aveva procurato gravi danni agli impianti di risalita. Al taglio del nastro, ieri pomeriggio, anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli: "È ripartito l'impianto di risalita Le Saliere di Frontignano di Ussita, un altro passo molto importante per restituire speranza al nostro meraviglioso entroterra, nel cuore dei Sibillini, dopo il sisma del 2016 - ha detto il governatore - È stato bello vedere tanti giovani entusiasti e indaffarati. Questo scatto è rappresentativo delle Marche che vogliamo ma soprattutto queste sono le Marche che torneranno protagoniste".

Grande soddisfazione ha espresso anche il sindaco di Ussita, Silvia Bernardini: "È una gioia Immensa per essere riusciti a ridare vita agli impianti di risalita di Frontignano, importanti per la ripresa di Ussita e di tutto l'entroterra marchigiano".

"Con la riapertura di Frontignano, resa possibile anche dal grandissimo impegno dei nuovi gestori che hanno creduto a questa scommessa si riparteI", ha aggiunto il sindaco. "Ora - ha concluso - sembra meno lontana la luce in fondo al tunnel che ci ha inghiottito 5 anni e mezzo fa". (ANSA).