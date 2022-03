Covid: Marche, -8 ricoveri in 24ore, occupazione Intensive 7%

(ANSA) - ANCONA, 06 MAR - In sensibile diminuzione nell'ultima giornata i ricoveri per Covid-19 nelle Marche che si attestano a 183 (-8 rispetto a ieri): giù il numero di degenti in Terapia intensiva (18; -1) e nei reparti non intensivi (122; -9) mentre aumentano i ricoverati in Semintensiva (43; +2); 16 dimessi. Dati che fanno scendere anche le percentuali di occupazione di pazienti Covid nei reparti intensivi (7%) e in Area Medica (16,1%). Lo fa sapere la Regione. In un giorno sono 1.619 i casi di positività rilevati, con l'incidenza in lieve rialzo a 625,21. Tre i deceduti in 24ore, tutti con patologie pregresse, (un 69enne di Falerone, un 79enne di Porto Sant'Elpidio, entrambi in provincia di Fermo) e una 89enne di Ascoli Piceno; il totale regionale di vittime correlate alla pandemia sale a 3.616.

In picchiata il numero di positivi (isolati più ricoverati) a 15.307 (-1.236). In calo anche gli isolamenti domiciliari a 16.432 (-221) mentre i guariti/dimessi sono 316.965 (+2.852).

Gli ospiti di strutture territoriali sono 143 e nove in osservazione nei pronto soccorso. (ANSA).