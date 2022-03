Violenza contro uomini, 132 richieste aiuto Cav S. Benedetto

"Riconoscere il diritto di tutela anche alle vittime di sesso maschile non significa essere 'contro' le donne". E' quanto afferma Antonella Baiocchi nel rendere noti i risultati del Report del primo anno di attività del Centro Anti Violenza per uomini a San Benedetto del Tronto ma con richieste che arrivano anche da altre regioni italiane. Baiocchi, psicoterapeuta, è la coordinatrice nazionale del primo dipartimento italiano a tutela di tutte le vittime di violenza, anche maschili, avviato nel periodo in cui è stata assessore alle pari opportunità del Comune e affidato nella gestione all'associazione Ciatdm. Il Report ha messo in luce risultati sorprendenti, testimoniando una "bidirezionalità della violenza": sono arrivate richieste di aiuto di 132 uomini; la zona d'Italia più rappresentata è stata il Centro Italia, con la regione Marche dalla quale hanno chiesto aiuto in 70.

Il 91% di uomini, secondo il 'dossier' ha subito violenze da parte di donne: partner ed ex partner; il 70% ha subito violenza fisica (mista a psicologica), il 30% solo violenza psicologica: sommando questo dato all precedente, risulta che il 100% del campione ha subito violenza psicologica. Allarmante, rimarca il Cav, il dato sulla 'violenza assistita': il 78% del campione è risultato genitore di un totale di 166 minori (84 marchigiani).

Tutti i 166 minori esposti a violenza assistita. (ANSA).