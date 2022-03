Ucraina: mons. Dal Cin, raccolta fondi, Loreto con Caritas

(ANSA) - LORETO, 05 MAR - "Vi invito ad accompagnare il popolo ucraino che soffre sotto le bombe con la preghiera e con la nostra solidarietà. Sono quindi qui a proporre una raccolta diocesana di fondi e di aderire all'iniziativa della Caritas Italiana che opera insieme alla Caritas Ucraina e dei Paesi limitrofi". E' l'appello dell'arcivescovo prelato di Loreto, monsignor Fabio Dal Cin, delegato pontificio per il santuario della Santa Casa.

"In questo tempo di Quaresima il nostro dialogo con Dio e la nostra sobrietà di vita - scrive mons. Dal Cin - siano una supplica per la pace in Ucraina e nel mondo intero, ricordando che la pace inizia sempre con la nostra conversione personale alla sequela di Cristo. Ci aiuti Maria - scrive ancora il delegato pontificio - a rispondere a ogni forma di violenza, di conflitto e di guerra, con la forza del dialogo, della riconciliazione e dell'amore. Regina della pace, preserva il mondo dalla follia della guerra".

Di fronte alla drammatica situazione dell'Ucraina e alle conseguenti molteplici necessità che stanno emergendo, "si ritiene opportuno - ribadisce una nota - sostenere la Caritas Italiana che è in costante contatto con le Caritas dell'Ucraina e dei Paesi limitrofi. Per garantire un adeguato coordinamento degli interventi sul territorio ucraino o ai confini dell'Ucraina, emerge l'esigenza di dare priorità a una raccolta fondi. Caritas Italiana ha già messo a disposizione di quella popolazione un primo contributo di 100mila euro. La Caritas Loretana suggerisce di appoggiare tale iniziativa per garantire le risorse che serviranno a reperire ciò che si renderà necessario nell'evolversi della situazione, ora difficilmente prevedibile". (ANSA).