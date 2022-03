Sicurezza: Questura Ancona, operative Uopi pronto intervento

La Questura di Ancona ha il privilegio di avere a disposizione un Distaccamento Specializzato di Personale, operativo ogni giorno, per le esigenze del territorio della Provincia Dorica: le Uopi (Unità Operative Pronto Intervento) create dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ormai da diversi anni, con compiti inizialmente connessi all'Antiterrorismo. Prioritariamente distaccate solo in alcune città considerate a maggior rischio, la presenza di queste unità specializzate è stata estesa progressivamente a diversi capoluoghi di provincia e in alcuni uffici di frontiera. "Le Uopi, spiega la Questura, "hanno il compito di concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica anche al fine di prevenire azioni violente o di matrice terroristica, alternando attività di vigilanza dinamica e/o di stazionamento a protezione degli obbiettivi sensibili".

L'intervento delle unità nelle situazioni di emergenza avviene esclusivamente su indicazione del Questore, o su sua delega, attraverso il responsabile della Cot (Centrale operativa telecomunicazioni). In tali ipotesi l'attività delle Uopi deve essere prioritariamente rivolta a "contrastare la portata della minaccia, valutando la possibilità di contenimento della stessa in funzione del successivo intervento dei Reparti Speciali". La loro attivazione "può essere disposta anche per la gestione di eventi di criminalità ordinaria, non riconducibili a contesti terroristici, qualora sia comunque gravemente compromessa la sicurezza delle persone e degli altri operatori delle forze di polizia coinvolti". Ad esempio, "interventi relativi a soggetti armati, che richiedono particolari modalità di intervento e cautele al fine di garantire l'incolumità pubblica e degli operatori". L'intervento Uopi "deve sempre essere assistito, a distanza di sicurezza, da altro equipaggio ordinario, che, nel caso in cui il team Uopi debba procedere appiedato, lasciando incustodita l'autovettura protetta, procederà alla necessaria messa in sicurezza dell'automezzo blindato". (ANSA).