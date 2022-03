Marcorè per campagna #EroiOgniGiorno Lega Filo d'Oro

Neri Marcorè e altri volti celebri del mondo dello spettacolo si schierano nuovamente al fianco della Lega del Filo d'Oro, onlus di Osimo (Ancona) mettendo a disposizione i loro canali social, per sostenere la Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #EroiOgniGiorno, a cui tutti possono contribuire fino al 31 marzo prossimi con un sms o chiamata da rete fissa al 45514 e su eroiognigiorno.it.

Esattamente come le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali che, con le loro famiglie e gli operatori della Lega del Filo d'Oro, lavorano ogni giorno per superare quella barriera fatta di buio e di silenzio imposta dalla loro complessa disabilità.

Affiancano il testimonial Marcorè, marchigiano di Porto Sant'Elpidio, attore, doppiatore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e imitatore italiano, Riccardo Alemanni, Selene Caramazza, Francesca Ceci, Federica Corti, Clizia Fornasier, Nino Frassica, Irene Maiorino, Simona Molinari, Michele Rosiello, Rosalia Porcaro e Simone Rugiati.

"Chiedo a tutte le persone di buona volontà - afferma Francesco Mercurio, Presidente del Comitato delle Persone Sordocieche della Lega del Filo d'Oro - di essere al nostro fianco affinché anche per le persone con sordocecità, finisca presto il tempo degli eroi e cominci quello dei cittadini tra cittadini, con gli stessi diritti e le stesse opportunità di tutti". Tra i tanti di eroi di questa pandemia, ricorda Marcorè, "ci sono anche loro, insieme alle famiglie e agli operatori della Fondazione. È stata dura e lo è tutt'ora, ma alla Lega del Filo d'Oro non ci si arrende mai. Per aiutarli ad affrontare questa impresa straordinaria basta un gesto semplicissimo, che arriverà dritto al loro cuore". (ANSA).