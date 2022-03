Covid: Marche, -1 ricovero (191) in 24ore, deceduta 86enne

Un ricoverato in meno per Covid-19 nelle Marche in 24 ore: ora sono 191, di cui 19 in Terapia intensiva (19), 41 in Semintensiva (-2) e 131 nei reparti non intensivi (+1); 15 le persone dimesse. La percentuale di occupazione delle Terapie intensive resta invariata al 7,4% e quella in Area Medica cala al 16,8%. Lo comunica la Regione.

Nell'ultima giornata rilevati 1.533 nuovi contagi e l'incidenza è risalita da 584,38 a 602,03. Deceduta una 86enne di Falconara Marittima (Ancona) e il totale regionale di vittime sale a 3.613. Gli assistiti in strutture territoriali sono attualmente 142 e dieci le persone in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi (isolati o ricoverati) scende a 16.543 (-643) mentre le persone in isolamento domiciliare sono 16.653 mentre i guariti/dimessi arrivano a quota 314.113 (+2.166). (ANSA).