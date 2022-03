Ucraina: Sbarra (Cisl), non condividiamo manifestazione domani

(ANSA) - COLLI DEL TRONTO, 04 MAR - "Noi siamo con l'Ucraina senza se e senza ma. La pace si costruisce con atti concreti.

Per questo non condividiamo la piattaforma posta a base della manifestazione di domani (a Roma, ndr) che resta ancorata al principio, per noi assurdo, della neutralità". Lo ha detto oggi il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine del congresso della Cisl Marche. "Essere neutrali è un concetto troppo ambiguo che presuppone un'equidistanza per noi inaccettabile tra le parti in guerra" ha precisato Sbarra.

"Qui ci sono vittime e ci sono carnefici. Ci sono invasori e c'è un popolo invaso - ha aggiunto -. Sosteniamo le sanzioni e le misure messe in campo dall'Europa e dal Governo a supporto dei profughi, della popolazione colpita. Chiediamo per questo al Governo, all'Europa e alla Comunità internazionale di fare tutto il possibile per ottenere il cessate il fuoco, il ritiro delle truppe di Mosca e dare pieno ruolo ai negoziati. Stiamo avviando una sottoscrizione nei luoghi di lavoro e nelle comunità locali per raccogliere fondi da destinare a progetti umanitari e per sostenere le famiglie dei profughi". (ANSA).