Ruba gioielli a anziana assistita, denunciata badante

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 04 MAR - I carabinieri della Compagnia di Fabriano (Ancona) hanno denunciato per furto una 22enne nata in Africa e residente in città con regolare permesso di soggiorno, di professione badante. Avrebbe rubato gioielli e monili d'oro - tra cui la fede, un anello, una collana, un bracciale, un orologio, un crocifisso - appartenenti alla 90enne fabrianese da lei accudita giornalmente. E' stata proprio l'anziana ad accorgersi di quanto stava accadendo e ha avvertito la figlia. Quest'ultima si è confidata con un'amica che, ignara di tutto, le ha raccontato che pochi giorni prima la giovane badante le aveva affidato alcuni gioielli che non voleva tenere in casa per paura di un eventuale furto. Li è andati a prendere e, una parte di questi, appartenevano proprio alla 90enne. Dopo gli accertamenti dei carabinieri, la 22enne è stata denunciata per furto. (ANSA).