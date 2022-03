Gdf sequestra 55mila articoli non sicuri a Porto Recanati

(ANSA) - MACERATA, 04 MAR - Operazione di servizio della Tenenza di Porto Recanati della Guardia di finanza durante il mercato settimanale a contrasto della contraffazione e dell'abusivismo commerciale. Sequestrati, ad un commerciante ambulante, oltre 55mila articoli non sicuri per il consumatore.

Il commerciante vendeva tessuti, articoli tessili per la casa e articoli di abbigliamento: le Fiamme Gialle hanno rilevando numerose anonime bustine trasparenti contenenti cerniere, bottoni e spille decorative, prive di indicazione, sigillate con un semplice punto metallico, per un totale di 55.802 articoli.

Da un più approfondito esame dei prodotti in vendita, privi tra l'altro della documentazione sulla loro provenienza, è stato appurato che il commerciante, a seguito di un ingente acquisto di merce sfusa, aveva provveduto autonomamente al confezionamento della stessa, utilizzando bustine di plastica trasparenti e una spillatrice.

Il materiale, non conforme agli standard di qualità e carente delle minime indicazioni previste dal Codice di Consumo, è stato posto sotto sequestro amministrativo e il responsabile è stato segnalato alla Camera di Commercio per l'adozione dei provvedimenti di competenza. I militari eseguiranno accertamenti per verificare eventuali profili di irregolarità dal punto di vista fiscale. (ANSA).