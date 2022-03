Covid: nelle Marche -10 ricoveri, sono 192, tre decessi

(ANSA) - ANCONA, 04 MAR - Nuovo calo dei ricoveri legati al covid nelle Marche (dopo l'incremento di 6 pazienti di ieri): 19 in terapia intensiva (-2), 43 in semi intensiva (-5), 130 (-3) in reparti non intensivi, secondo i dati della Regione Marche che indicano anche 18 dimessi. L'occupazione delle terapie intensive è 7,4% per le intensive, 16,8% in area medica. Tre i decessi nell'ultima giornata, che fanno salire il totale a 3.612: sono morti due uomini e una donna di età compresa tra 72 e 87 anni, tutti con patologie pregresse. Ci sono 13 persone in osservazione nei pronto soccorso, 149 ospiti in strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 17.177 (tra ricoverati e in isolamento), le persone in quarantena o isolamento domiciliare 16.652 , tra cui 774 sintomatici. I dimessi/guariti salgono a 311.947 dall'inizio della pandemia.

(ANSA).