Ucraina: Università per la Pace Marche, no a invio armi

(ANSA) - ANCONA, 03 MAR - L'Università per la Pace, che ha organizzato un'affollata manifestazione nei giorni scorsi ad Ancona, esprime in una nota "ferma contrarietà alla decisione del Governo italiano di inviare armi in Ucraina". La presa di posizione arriva dopo l'appello per fermare il conflitto inviato nei giorni scorsi ai presidenti del Consiglio, Mario Draghi, di Giunta e Consiglio regionali delle Marche Francesco Acquaroli e Dino Latini, e ai sindaci delle Marche. Secondo l'associazione presieduta da Mario Busti, l'invio di armi significherebbe un "pericoloso coinvolgimento e sostegno all'escalation del conflitto". Di qui la richiesta di "una forte ed autorevole azione diplomatica finalizzata a far cessare immediatamente il fuoco, proteggere i civili, ritirare le truppe russe, ripristinare il diritto internazionale, favorire i canali del dialogo in accordo con l'articolo 11 della nostra Costituzione che recita 'L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali'". (ANSA).