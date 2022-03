Ucraina: Fond. Salesi e Patronesse, case accoglienza e fondi

(ANSA) - ANCONA, 03 MAR - Case di accoglienza e raccolta fondi. Sono queste le due iniziative organizzate, in modo congiunto, dalla Fondazione Ospedale Salesi e l'Associazione Patronesse di Ancona per dare il loro contributo per le mamme e i bambini profughi dell'Ucraina. Per quel che riguarda la prima, messe a disposizione da subito la Casa di Accoglienza di via Cadore 5 della Fondazione e la Casa Galvani di via Podgora 4 della Fondazione Salesi, gestita dall'Associazione Patronesse, per il tramite delle organizzazioni istituzionali governative che si occupano dell'accoglienza. Fondazione Salesi e Patronesse hanno lanciato una raccolta fondi per dare un aiuto concreto ed immediato alle famiglie in difficoltà. L'utilizzo di questi fondi avverrà per il tramite delle Associazioni riconosciute come Caritas e Croce Rossa. Le donazioni potranno essere effettuate utilizzando il conto corrente della Fondazione - Unicredit IT 55 G 02008 02619 000101647368 indicando nella causale Donazione famiglie ucraine 2022. "Confidiamo nella generosa collaborazione di tutti e ringraziamo fin d'ora per qualsiasi aiuto dato con il cuore" dicono Antonello Maraldo, presidente Fondazione Ospedale Salesi, e Milena Fiore, presidente Associazione Patronesse. (ANSA).