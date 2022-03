Ucraina: 'Commossa da gara solidarietà dei fabrianesi'

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 03 MAR - "Sono commossa di fronte alla sensibilità e solidarietà dei fabrianesi e non solo". Molto emozionata, Tatiana, ucraina da 17 anni in Italia, proprio a Fabriano, dove si è sposata ed è diventata madre di due bambini.

"Domenica scorsa ero molto agitata. Ho alcuni familiari in Ucraina, cerchiamo di sentirci telefonicamente il più possibile, ma ovviamente sono fortemente preoccupata - racconta all'ANSA -.

Ho preso contatti con Cum (Comunità Ucraina Marche) perché volevo singolarmente dare una mano. Mi è stato proposto di diventare referente di zona. Ho accettato quasi senza neanche pensarci". Ha inviato un messaggio nelle chat dei genitori e da lì è partita una vera e propria gara di solidarietà, "perché a loro volta, il mio messaggio è stato inoltrato ad altre persone.

Tutti a portare thermos, torce, batterie, stufe da campo, estintori, kit da campeggio, fazzoletti umidificati, pannolini, assorbenti". Domani, il primo carico sarà portato a Falconara e caricato su un pullman che da lì partirà per raggiungere la Polonia. "Devo essere onesta non mi aspettavo tutta questa solidarietà così veloce. I fabrianesi, sassoferratesi, cerretesi, tutti si sono attivati moltissimi, sono senza parole.

Un grande sostegno. Sono molto contenta e vi ringrazio a nome del mio popolo", conclude. (ANSA).