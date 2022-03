Covid: Gimbe, nelle Marche -17,6% casi in una settimana

(ANSA) - ANCONA, 03 MAR - Tra il 23 febbraio e il primo marzo, nelle Marche, si sono registrati un miglioramento della performance per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (1.146) e una diminuzione dei nuovi casi (-17,6%) rispetto alla settimana precedente. Lo evidenziano i dati del monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Restano "sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (19,3%) - fa sapere Gimbe - mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (9%) occupati da pazienti Covid-19". Ieri, inoltre, si è rilevata una ulteriore diminuzione di ricoveri (-25) e conseguenziale calo delle percentuali.

Tra le province marchigiane, il valore più alto di nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana si è registrato a Fermo (804); seguono Ascoli Piceno (724), Macerata (701), Ancona (641) e Pesaro e Urbino 437.

Per quanto riguarda i vaccini, osserva ancora la Fondazione Gimbe, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 80,8% (media Italia 83,4%) a cui si aggiunge un ulteriore 1,6% (2,1% Italia) solo con prima dose. Mentre il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 83,6% (83,9% Italia).

Tra i giovani di età compresa tra 5 e 11 anni ha completato il ciclo vaccinale il 17,6% (media Italia 31%) a cui si somma un ulteriore 4,4% (media Italia 5,9%) solo con prima dose. (ANSA).