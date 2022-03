Assalto notturno a bancomat filiale tempranea Bcc Fano

All'1.30 di stamani assalto al bancomat della filiale temporanea della banca Bcc di Fano in via Flaminia 131 a Cuccurano. L'esplosione ha danneggiato anche la struttura e quindi gli sportelli della filiale oggi sono chiusi.

Si stanno visionando i filmati del sistema di sicurezza per individuare gli autori e il denaro che sono riusciti a sottrarre. (ANSA).