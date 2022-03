Ucraina: Pesaro, biciclettata per pace l'11 marzo prossimo

Un "biciclettata per la pace" a Pesaro oltre allo spegnimento delle luci di un monumento della città l'11 marzo prossimo. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Ricci, ospite della trasmissione radiofonica di RaiRadio 2 Caterpillar. Il Comune di Pesaro anche quest'anno aderisce a M'illumino di Meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili voluta da Caterpillar, Rai Radio 2 con Rai per il Sociale.

"L'11 marzo oltre a spegnere le luci di un monumento della città, organizzeremo una biciclettata per la pace. - riferisce Ricci - Partiremo nel tardo pomeriggio dall'Ex Amga, un luogo della città che aspettava l'intervento di bonifica da anni. In questi giorni i lavori sono entrati nel vivo e stiamo effettuando la piantumazione, intervento che ha la capacità di ripulire il terreno dagli idrocarburi". La pedalata della pace si concluderà davanti ad uno dei monumenti principali della città, che verrà spento simbolicamente per porre attenzione sulla crisi climatica. (ANSA).