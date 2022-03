Ucraina: Acquaroli, confronto con categorie su effetti sanzioni

(ANSA) - ANCONA, 02 MAR - "In queste giornate surreali, vissute nell'attesa di uno spiraglio positivo dagli scenari di guerra in Ucraina, stiamo cercando di fare il possibile per sostenere l'impatto determinato dagli effetti diretti e dalle sanzioni". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli su facebook. Stamattina, insieme al vicepresidente Mirco Carloni, all'assessore al Bilancio Guido Castelli e al presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini, "abbiamo organizzato un confronto con le categorie economiche, al fine di individuare le prime risposte allo scenario che si sta creando, sia di natura finanziaria che di nuove prospettive commerciali.

Nelle prossime ore - annuncia - svilupperemo in maniera dettagliata gli interventi che potremo mettere in campo direttamente e quelli che invece chiederemo al Governo nazionale. La nostra economia è tradizionalmente molto legata ai mercati interessati dalla crisi, e il timore espresso dalle categorie e dagli imprenditori è anche la nostra grande preoccupazione a cui cercheremo di dare una risposta. Accanto a questo aspetto, da parte della Regione c'è anche grande attenzione e totale disponibilità rispetto alle esigenze di aiuto e sostegni umanitari che si manifesteranno" conclude.

