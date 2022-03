Terremoto: Magnifico (Fai), agire per prevenzione

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 02 MAR - "Il futuro dell'Italia che trema non è affidato solo alla speranza che non tremi più; sappiamo già che accadrà di nuovo e se poco si può fare per terremoti devastanti, molto lo possiamo fare, invece, in materia di prevenzione per le scosse minori". Lo ha detto il presidente del Fai (Fondo per l'Ambiente Italiano) Marco Magnifico intervenendo ad Ascoli Piceno alla presentazione del progetto di recupero dell'Oratorio della Madonna del Sole di Capodacqua (Arquata del Tronto), gravemente danneggiato dal terremoto del 2016. Il Fai, in collaborazione con l'Anci, dal 3 marzo distribuirà a tutti i sindaci delle città italiane tre libretti.

"Contengono istruzioni di buon senso per le istituzioni, i cittadini, per dimostrare che qualcosa si può fare. Certo, un po' di sacrificio ci vuole" ha aggiunto Magnifico, consegnando le prime copie al sindaco di Arquata del Tronto Michele Franchi e a quello di Ascoli Marco Fioravanti. (ANSA).