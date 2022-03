Ex campo prigionia Servigliano diventa Monumento nazionale

Da oggi quello che fu il Campo di prigionia e di internamento di Servigliano è riconosciuto per legge della Repubblica come 'Monumento nazionale. La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la mia proposta di legge, che nell'Aula del Senato era stata votata il 4 marzo 2021". Così un una nota il senatore Francesco Verducci (Pd), vice presidente Commissione Cultura e vice presidente Commissione contro intolleranza, razzismo, istigazione all'odio del Senato della Repubblica. "È un riconoscimento particolarmente importante e simbolico - aggiunge -, nei giorni in cui a pochi km da noi torna l'incubo della guerra e della persecuzione. È una legge che afferma il valore della memoria come bene inestimabile, fondamento della nostra Repubblica, da custodire e tramandare, senza mai tradirlo. Vorrei che questa legge fosse dedicata alle donne e agli uomini che in quel campo sono stati reclusi e alle nuove generazioni, in modo che non accada mai più". (ANSA).