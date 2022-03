Pnrr: 250mila euro per adeguamento sismico scuola Sirolo

(ANSA) - SIROLO, 01 MAR - Il Comune di Sirolo ha ottenuto dal Ministero dell'Interno un contributo di 250mila euro finalizzato all'adeguamento sismico per la messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado "Renaldini". L'apporto economico ministeriale è il primo contributo erogato al Comune nell'ambito del Pnrr a favore degli interventi di resilienza e valorizzazione del territorio. "I lavori di adeguamento sismico - fa sapere il sindaco Filippo Moschella - inizieranno al più presto e riguarderanno il corpo originario della scuola media, utilizzata dai ragazzi di Numana e Sirolo, quindi saranno fondamentali per garantire un ambiente salubre e sicuro per tutti i nostri figli". Al momento - viene spiegato - è stata inserita nel bilancio comunale una spesa complessiva di 380mila euro, soldi che "serviranno ad adeguare anche l'ultimo stabile del complesso scolastico sirolese, composto anche dalla recente scuola primaria 'Giulietti', dalla innovativa scuola dell'infanzia 'Il Gabbiano' costruita in legno antisismico e con il ricambio e filtraggio dell'aria e dalla moderna palestra Cesana". (ANSA).