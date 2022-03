Da stazione Fs Ancona in centro con mezzi elettrici

(ANSA) - ANCONA, 01 MAR - Dalla stazione ferroviaria di Ancona al centro città o verso il posto di lavoro con mezzi di locomozione elettrici nel rispetto dell'ambiente. E' l'iniziativa presentata oggi ad Ancona, nata dalla collaborazione tra Trenitalia e la start up Masmo di noleggio di monopattini e auto elettriche, che permetterà a chi arriva in treno nel capoluogo di utilizzare mezzi ecologici a tariffe vantaggiose grazie all'app MaSmo Mobility, disponibile sia per sistemi Android che iOs. "Un modo - ha rilevato l'assessore della Regione Marche alle Infrastrutture e ai Trasporti Guido Castelli, che ha dato il suo sostegno al progetto facendovi confluire i contributi delle accise sugli idrocarburi - per far familiarizzare i cittadini con il treno, eliminando gli ostacoli che favoriscono gli spostamenti con mezzi più inquinanti". "Una combinazione treno più mezzo elettrico - ha sottolineato il direttore regionale Marche di Trenitalia Fausto Del Rosso - indirizzata non solo agli studenti, ma anche a tutti i pendolari e ai passeggeri meno giovani, con lo scopo di eliminare il più possibile le auto dalla strada, facilitare gli spostamenti e consentire alle città di 'respirare' meglio''. "Attualmente - ha spiegato Ida Prosperi, amministratore unico di Masmo - i passeggeri in arrivo ad Ancona potranno usufruire di 20 monopattini e dieci auto elettriche. Ma la collaborazione tra Trenitalia e la nostra società mette a disposizione anche altri servizi". Tra questi, la sosta gratuita nella sessione di parcheggio di primo utilizzo con a seguire uno sconto del dieci per cento sulle tariffe in vigore, un buono per il primo utilizzo di mezzi elettrici, seguito da uno sconto del dieci per cento su quelli seguenti, una stazione di ricarica elettrica per 12 mezzi più una per la ricarica fast, la possibilità di affittare un ufficio per incontri e conferenze e un centro di consulenza, ricerca e sviluppo, tutti usufruibili con la stessa scontistica. Presente all'iniziativa, tra gli altri, il presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini. (ANSA).