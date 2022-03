Covid: Marche, -16 ricoverati (169) e 5 decessi in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 01 MAR - Dopo l'aumento di ieri (+11) tornano di nuovo sensibilmente a diminuire i ricoveri per Covid-19 nelle Marche: nell'ultima giornata -16 degenti che si attestano a 169. In Terapia intensiva 23 ricoverati (-5 rispetto a ieri), 47 in Semintensiva (invariato) e 151 in reparti non intensivi (-11); 21 i dimessi Cala la percentuale di occupazione delle Terapie intensive (8,9%) e in Area Medica (-11; 198 degenti su 1.027 posti cioè il 19,2%). Lo comunica la Regione.

In un giorno rilevati 1.904 positivi (incidenza il lieve rialzo a 664,64). I decessi registrati sono cinque (tutte persone con patologie pregresse) e il totale sale a 3.602.

I deceduti sono un 81enne di Morrovalle e un 93enne di Porto Recanati (Macerata); un 83enne di Fabriano (Ancona), un 83enne di Mondolfo (Pesaro Urbino), una 93enne di Monte San Pietrangeli (Fermo.

In forte calo il totale di positivi (isolati più ricoverati) a 17.335 (-1.363) e gli isolamenti domiciliari (17.345; -927). I guariti/dimessi sono 308.047 (+3.262). Gli ospiti di strutture territoriali sono 169 e 17 le persone in osservazione nei pronto soccorso. (ANSA).