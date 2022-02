Ucraina: Unicam, borse studio e aiuti a studenti e ricercatori

(ANSA) - ANCONA, 28 FEB - Borse di studio e aiuti concreti per studenti e ricercatori ucraini. Li hanno decisi il Senato accademico, l'assemblea delle Rappresentanze e il Consiglio degli studenti dell'Università di Camerino. La comunità universitaria ha espresso piena solidarietà al popolo ucraino e ha condannato fermamente l'attacco che sta subendo, ribadendo con forza che "non può e non deve esserci alcuna alternativa alla pace tra le nazioni, alla tutela della libertà e della democrazia al ripudio della guerra in ogni sua forma". "Il momento storico che stiamo vivendo impone ad ognuno di noi, maggiormente alle istituzioni come la nostra, di esprimere il proprio unanime dissenso davanti a ciò che sta accadendo: l'Università di Camerino non può, non vuole e non deve tacere", ha detto il rettore Claudio Pettinari. "Metteremo fin da subito in campo azioni concrete per sostenere studenti e docenti ucraini ed abbiamo istituito una unità di crisi interna composta da rappresentanti del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti, che avrà il compito di monitorare costantemente l'evolversi degli avvenimenti", ha aggiunto. "Abbiamo inoltre contattato le tre università ucraine con le quali abbiamo accordi di collaborazione per esprimere la nostra solidarietà e disponibilità, ed il rettore della National University of Kyiv ci ha ringraziato per la vicinanza", ha detto ancora il rettore. Unicam, viene fatto sapere, aderisce all'appello della Conferenza dei rettori delle università italiane e alla sollecitazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, mettendo in campo fin da subito azioni concrete per il sostegno di docenti e studenti ucraini: "nello specifico, stabilisce la disponibilità di quindici borse di studio, sostegno per visiting professor e attività di dottorato, promozione di seminari e webinar dedicati all'approfondimento e alla conoscenza di quanto sta accadendo, anche con il coinvolgimento di esperti esterni". (ANSA).