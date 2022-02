Regioni: Marche, Lupini lascia M5s e costituisce Gruppo Misto

(ANSA) - ANCONA, 28 FEB - Strappo nel Movimento 5 stelle nelle Marche: la consigliera regionale Simona Lupini, eletta nel 2020, lascia il gruppo pentastellato. "La mia decisione è di costituire il Gruppo Misto in Regione - spiega -. Rimango concentrata sui temi e, in questo momento, senza particolari connotazioni politiche. Nell'interesse esclusivo della cittadinanza della nostra regione deciderò di volta in volta eventuali convergenze sui temi concreti, come peraltro da sempre caratterizza la mia attività, fatta di competenza e massima attenzione ai contenuti". Domani la formalizzazione della nascita del Gruppo Misto da parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. (ANSA).